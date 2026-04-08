Ventenne ucciso a colpi di spranga a Crema un testimone | Sembrava un film dell'orrore

Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso a Crema con colpi di spranga. Un testimone ha descritto la scena come un

"Non sapevamo cosa fare e vedevamo che il ragazzo si stava spegnendo", a raccontarlo è uno dei testimoni dell'omicidio del ventenne, ucciso a Crema a colpi di spranga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Brutale omicidio a Crema: ventenne ucciso a colpi di sprangaUn giovane di vent’anni ha perso la vita a Crema dopo essere stato aggredito con un colpo di spranga nella serata di Pasquetta, intorno alle 22.

Barboncini costretti a vivere al buio tra i loro escrementi: “Era un film dell’orrore”Oltre 300 cani sequestrati in Italia in un mese e mezzo rivelano il vero volto del traffico illecito di cuccioli: maltrattamenti, allevamenti abusivi...

Temi più discussi: Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso; Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola in strada; Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola in strada: ipotesi agguato camorristico; Ventenne ucciso a Napoli, ipotesi agguato di camorra.

Crema, ventenne ucciso in strada a colpi di spranga: fermato il presunto aggressoreIl ragazzo colpito con una spranga ed una arma da taglio nel quartiere San Bernardino. Le indagini dei carabinieri tra i giovani della zona ... affaritaliani.it

Napoli, ventenne ucciso in strada: ipotesi agguato di camorraNapoli, 7 Aprile - Ha tutte le caratteristiche di un agguato di camorra l’omicidio avvenuto questa mattina a Napoli, costato la vita al ventenne Fabio ... sciscianonotizie.it

Ventenne ucciso a Ponticelli, si indaga sulla sua cerchia di amici. Gli inquirenti al lavoro per capire se il killer abbia sbagliato persona o se l'omicidio sia stata una vendetta dopo una lite - facebook.com facebook

Tragedia a Crema: ventenne ucciso a sprangate. A colpirlo sarebbe stato un diciassettenne nell'ambito di un presunto regolamento di conti x.com