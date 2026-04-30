La Procura di Pietracatella ha richiesto ulteriori esami sul sangue delle due donne decedute, uccise probabilmente con ricina. La svolta arriva mentre si indaga sui risultati delle analisi precedenti, considerate insufficienti o non rappresentativi. Il caso si sta complicando, con i magistrati che cercano di chiarire se le analisi abbiano mostrato tutta la verità sui campioni prelevati. La ricerca di risposte continua.

Il giallo delle due donne avvelenate con la ricina a Pietracatella (Campobasso) si complica. E crescono i dubbi sulle analisi dei campioni di sangue, che forse non hanno "raccontato" quanto potrebbero. Tanto che il procuratore di Larino, Elvira Antonelli, chiede nuovi approfondimenti sulle provette prelevate, comprese quelle di Gianni Di Vita, il marito e padre sospettato di duplice omicidio (su cui non sono state trovate tracce del veleno). Tuttavia al centro analisi Maugeri di Pavia non sanno nulla, né hanno ricevuto alcun incarico. A confermarlo è lo stesso direttore del Centro anti veleni, Carlo Locatelli: sulle analisi bis, spiega, "non c'è alcun precedente, nessuna casistica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uccise dalla ricina, la Procura insiste: "Esami bis sul sangue"

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