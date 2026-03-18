elisa uccisa da una ruspa in spiaggia dopo 9 mesi lerry gnoli esce dal carcere

Lerry Gnoli, 54 anni, sarà scarcerato dopo quasi nove mesi di detenzione. Era stato arrestato con l’accusa di aver investito e ucciso con una ruspa una turista vicentina di 66 anni sulla spiaggia di Pinarella di Cervia il 24 maggio 2025. La vittima si chiamava Elisa Spadavecchia. La decisione di lasciare il carcere è stata comunicata oggi.

Ravenna, 18 marzo 2026 - Lerry Gnoli, il 54enne accusato di avere investito e ucciso con una ruspa, il 24 maggio 2025 sulla spiaggia di Pinarella di Cervia ( Ravenna) la 66enne turista vicentina Elisa Spadavecchia dopo quasi nove mesi uscirà dal carcere. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La decisione del giudice. Il giudice del tribunale di Ravenna Piervittorio Farinella ha sciolto la riserva sull'istanza presentata in udienza il 12 marzo dai difensori dell'imputato, avvocati Vittorio Manes e Carlo Benini.Ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, osservando che le esigenze cautelari sussistono ancora, visti i precedenti a carico del 54enne e la gravità del reato di cui risponde, ma, anche visto il periodo di custodia, possono ritenersi attenuate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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