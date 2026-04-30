Ubriaco minaccia le figlie e poi le aggredisce

Nella serata di ieri, un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri di Latina con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il 77enne, già noto alle forze dell’ordine, aveva minacciato e aggredito le sue figlie in stato di ebbrezza. Dopo il fermo, è stato portato nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri. L’intera vicenda si è svolta nel territorio della città di Latina.

E' stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Nella serata di ieri, 29 aprile, un 77enne di Latina, già noto alle forze di polizia, è stato fermato dai carabinieri della sezione radiomobile e trattenuto nella camere di sicurezza della stazione dell'Arma.I carabinieri sono intervenuti dopo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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