Nella mattinata di oggi a Roccamonfina, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo di 37 anni in flagranza di reato. Secondo le ricostruzioni, l’uomo aveva colpito la convivente sotto l’effetto di alcol e aveva tentato di intimidire i militari che intervenivano sul posto. Durante le operazioni, l’uomo è caduto dalle scale, rimanendo ferito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata odierna, a Roccamonfina, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 37enne del posto. L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione per una violenta lite in ambito domestico. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, in stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’abuso di alcol, avrebbe minacciato di morte la convivente e l’avrebbe successivamente aggredita con schiaffi e pugni al volto, alla presenza della figlia minore di appena due anni, causandole lesioni personali. All’arrivo dei militari, l’indagato avrebbe opposto resistenza e proferito minacce nei loro confronti, tentando di sottrarsi al controllo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ubriaco picchia la convivente e minaccia i carabinieri, poi cade dalle scale: arrestato

Notizie correlate

Picchia la compagna davanti alla figlia di 2 anni, poi cade dalle scale per fuggire dai carabinieriL'uomo è stato arrestato dai carabinieri, questa mattina, a Roccamonfina, nella provincia di Caserta.

Cologno Monzese, picchia la convivente e poi aggredisce i soccorritori e i carabinieri: arrestatoAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Aiuto, mio figlio mi picchia. Donna salvata; Schio. Il bruto ubriaco picchia la compagna e la minaccia di morte: è grave. Arrestato 38enne; Aiuto mio figlio mi picchia Donna salvata.

Ubriaco, picchia e aggredisce a calci e pugni la moglie. Finisce in libertà vigilataPer oltre un decennio avrebbe sottoposto la moglie a continue vessazioni, in un contesto familiare segnato da violenze fisiche, pressioni psicologiche e un clima costante di paura. Per questo motivo, ... blitzquotidiano.it

Picchia il figlio 12enne, padre ubriaco dà in escandescenza Leggi qui: https://www.studio93.it/picchia-il-figlio-12enne-padre-ubriaco-fermato-dai-clienti-in-un-ristorante-ai-castelli facebook