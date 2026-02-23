Ubriaca travolge un giovane che attraversa la strada | scatta la denuncia e il ritiro della patente

Un incidente è avvenuto quando una donna sotto l’effetto dell’alcol ha investito un giovane che attraversava la strada, causando danni e preoccupazioni nella comunità. La donna è stata denunciata e le autorità hanno ritirato la patente per aver messo in pericolo la sicurezza stradale. Le forze dell’ordine hanno registrato numeri elevati di controlli e incidenti legati a comportamenti imprudenti, segnalando un aumento delle situazioni di rischio nelle ultime settimane.

Tre incidenti in venti giorni stando agli ultimi controlli dei carabinieri di Pordenone, Sacile e Spilimbergo sul territorio in modo da limitare e prevenire le condotte di guida pericolose Dieci casi e tre incidenti in venti giorni. Sono le cifre delle ultime operazioni dei carabinieri di Pordenone, Sacile e Spilimbergo per prevenire e reprimere le condotte di guida pericolose dopo aver assunto sostanze alcoliche. Le verifiche compiute sul territorio hanno portato alla luce episodi di particolare gravità. Tra questi, ci sono tre incidenti stradali provocati da conducenti che sono poi risultati positivi all'etilometro.