I lefebvriani tornano alla ribalta | la sfida dei cinque nuovi vescovi Con o senza permesso del Papa

La Fraternità San Pio X ha annunciato di voler ordinare cinque nuovi vescovi, anche se il Papa non ha dato il suo consenso. La notizia ha scosso l’ambiente cattolico e ha acceso tensioni tra chi sostiene l’ordine tradizionalista e la Chiesa ufficiale. La decisione rischia di portare a nuovi scontri e di mettere in crisi il rapporto tra i lefebvriani e il Vaticano.

L'annuncio della Fraternità San Pio X riguardo l'imminente ordinazione di cinque vescovi, a prescindere dall'approvazione o meno del Papa, ha messo in subbuglio l'Orbe cattolico e creato una certa inquietudine nell'Urbe. Se ciò avvenisse, i rapporti fra il Vaticano e l'istituto fondato da Lefebvre in contestazione con gli esiti del Concilio precipiterebbero, con i secondi ancora una volta scomunicati per aver compiuto un atto scismatico. Un esito nefasto, se si considera che l'unità della Chiesa in quanto Corpo Mistico di Cristo è uno dei valori principali su cui si fonda il papato e una delle missioni che il Successore di Pietro deve perseguire senza tregua.

