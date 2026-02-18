Messa in tv 18 febbraio 2026 Mercoledì delle Ceneri con Papa Leone XIV dove vedere su Tv2000 | orari luogo streaming

Il Papa Leone XIV celebra la Messa del Mercoledì delle Ceneri il 18 febbraio 2026, e la trasmette in diretta su Tv2000. La cerimonia si svolge nella basilica di San Pietro, e gli spettatori possono seguirla sia in televisione che online. La trasmissione inizia alle 9:30 del mattino, offrendo a tutti la possibilità di partecipare virtualmente a questo momento religioso.

Dove vedere la Messa in tv oggi, 18 febbraio 2026 (Mercoledì delle Ceneri)? Oggi con la Santa Messa con la benedizione e l'imposizione delle Ceneri inizia ufficialmente la Quaresima. Un tempo forte di preghiera, carità e digiuno che ci porterà a rivivere la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, per prepararci a vivere la gioia pasquale. Papa Leone XIV presiede la liturgia di oggi. Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000.

