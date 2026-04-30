In una lettera diventata virale, un ex arbitro ha criticato duramente l’Associazione Italiana Arbitri, accusandola di essere dominata da persone più interessate alle poltrone che alla tutela della trasparenza. La sua comunicazione, datata 7 marzo 2024, ha portato alla luce alcune criticità nel sistema arbitrale, spingendo a riflettere sulla gestione interna dell’organizzazione. La vicenda ha suscitato molta attenzione nel mondo del calcio e oltre.

2026-04-29 21:21:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Il 7 marzo 2024 Eugenio Abbattista presentava le proprie dimissioni dall’AIA denunciando un sistema poco chiaro. All’epoca aveva 41 anni e una grande esperienza: 11 anni nella Commissione arbitri nazionale (Can) e 24 anni di arbitraggio. Attraverso una lettera pubblicata dal Corriere del Mezzogiorno, all’epoca, raccontava: “Scendere da un treno in corsa è rischioso. Scendere da un treno impantanato, nel puzzo del pregiudizio, del vittimismo, dell’ingrata non memoria storica è la scelta più sensata che potessi fare. Lo faccio come ho fatto per il terreno di gioco, ringraziando per il dono e l’opportunità.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Aia stuprata da mestieranti della poltrona”: la lettera shock dell’ex arbitro torna virale

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