Un testimone chiave ha rilasciato dichiarazioni sul suo coinvolgimento in un'inchiesta riguardante il mondo degli arbitri. L’uomo ha affermato che l’Associazione degli arbitri è stata danneggiata da persone poco serie, e ha precisato che la sua motivazione non è il piacere di essere coinvolto, ma il desiderio di fare giustizia. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione sui presunti problemi all’interno della categoria.

“A chi pensa che questa inchiesta mi renda felice dico che mi risarcisce moralmente, ma sono sempre stato e sono mosso solo da senso di giustizia”. Eugenio Abbattista, l’unico direttore di gara che in quasi 115 anni di storia dell’Aia (Associazione italiana arbitri) si è dimesso “per valori non negoziabili”, si limita – contattato dall’Adnkronos – a poche parole mentre il suo nome compare tra quelli dei testimoni sentiti dal pubblico ministero di Milano Maurizio Ascione che coordina l’indagine che vede indagato, tra gli altri, per frode sportiva il designatore Gianluca Rocchi. Il segreto istruttorio. Abbattista dribbla sul contenuto delle domande fatte dal magistrato, come sui nomi tirati in ballo nei diversi esposti, ma lascia parlare la sua storia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Inchiesta sugli arbitri, parla il superteste Abbattista: “Aia stuprata da mestieranti”

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