Bufera calcio ex arbitro Abbattista | Inchiesta è risarcimento morale Aia stuprata da mestieranti

Un ex arbitro ha commentato la recente inchiesta, affermando che si tratta di un risarcimento morale e che il suo obiettivo principale è sempre stato il senso di giustizia. Ha criticato l’Associazione degli arbitri, definendola “stuprata da mestieranti”, e ha precisato che la sua motivazione non è la felicità, ma la volontà di fare chiarezza. La vicenda ha suscitato reazioni e polemiche nel mondo del calcio.

(Adnkronos) – “A chi pensa che questa inchiesta mi renda felice dico che mi risarcisce moralmente, ma sono sempre stato e sono mosso solo da senso di giustizia”. Eugenio Abbattista, l’unico direttore di gara che in quasi 115 anni di storia dell’Aia (Associazione italiana arbitri) si è dimesso “per valori non negoziabili”, si limita – contattato dall’Adnkronos – a poche parole mentre il suo nome compare tra quelli dei testimoni sentiti dal pubblico ministero di Milano Maurizio Ascione che coordina l’indagine che vede indagato, tra gli altri, per frode sportiva il designatore Gianluca Rocchi. Abbattista dribbla sul contenuto delle domande fatte dal magistrato, come sui nomi tirati in ballo nei diversi esposti, ma lascia parlare la sua storia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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