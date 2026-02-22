Olimpiadi oggi la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona | orario dove vederla scaletta e tutto quello che c’è da sapere

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi si svolge oggi all’Arena di Verona, causata dalla fine dei Giochi invernali. La scelta di questa location deriva dalla volontà di celebrare l’evento in un luogo simbolo della musica e della cultura italiana. La manifestazione inizia alle 20:00 e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme. La scaletta prevede spettacoli, interventi e momenti dedicati alle discipline sportive. La serata promette un’atmosfera coinvolgente e ricca di sorprese.

“Beauty in action”. “Bellezza in azione”. Questo il concept scelto per la cerimonia di chiusura di Milano – Cortina 2026. Teatro dell’evento conclusivo dei Giochi Olimpici italiani – i terzi dopo Cortina 1956 e Torino 2006 – sarà l’Arena di Verona, per l’occasione rinominata come Verona Olympic Arena, sintesi tra l’anima urbana e quella alpina dei Giochi. È una prima volta storica per l’Arena, che prima della cerimonia di oggi non aveva mai ospitato un evento olimpico. L’inizio dell’evento è fissato per le ore 20. Il concept scelto rappresenta una coreografia corale che unisce danza, musica e architettura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cerimonia di chiusura Olimpiadi 2026, a che ora e dove vederla oggi in tv: scaletta e ordine d’uscita NazioniLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge alle ore 20.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia di inaugurazione stasera in tv: scaletta, ospiti, orariQuesta sera Milano si prepara a ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi, oggi la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: orario, dove vederla, scaletta e tutto…; Cerimonia di chiusura Olimpiadi 2026, a che ora e dove vederla oggi in tv: scaletta e ordine d'uscita Nazioni; A che ora inizia la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: dove vederla in tv, programma; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, domenica 22 febbraio.

Cerimonia di chiusura Olimpiadi 2026, a che ora e dove vederla oggi in tv: scaletta e ordine d’uscita NazioniAlle ore 20 inizia oggi la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Diretta su Rai 1 e su Eurosport. Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto i portabandiera dell’Italia. Tra gli ospiti ... fanpage.it

Olimpiadi in diretta LIVE, oggi la Cerimonia di chiusura dei giochi: Italia del bob per il bronzo, poi Canada-USA di hockeyUltimo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, domenica 22 febbraio con le sfide degli italiani: alle ore ... fanpage.it

Si chiudono oggi le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sono stati per l'Italia dei Giochi da record! Cosa rimarrà nel vostro cuore delle emozioni di queste due settimane - facebook.com facebook

Si chiudono oggi le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. La cerimonia all'Arena di Verona, portabandiera Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto. Tra le star che si esibiranno: Roberto Bolle, Achille Lauro e Ganry Ponte. x.com