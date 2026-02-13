Carnevale di Fano Tutto pronto per il gran finale

Il Carnevale di Fano 2026 è in dirittura d'arrivo: domenica andrà in scena l'ultima sfilata, pronta a chiudere un'edizione che ha già fatto registrare numeri importanti, entusiasmo travolgente e un crescente afflusso di pubblico. Dopo il successo delle giornate di domenica 1 e 8 febbraio, caratterizzate da una partecipazione straordinaria e da un clima di festa diffuso lungo tutto il circuito, anche l'appuntamento conclusivo si avvia rapidamente verso il tutto esaurito. Il Carnevale di Fano 2026 si è confermato un grande racconto collettivo, capace di intrecciare immaginario, artigianato, memoria e visione futura.