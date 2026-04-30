Negli ultimi tempi, l’atmosfera attorno a un noto pilota di Formula 1 si è riempita di entusiasmo tra tifosi e appassionati. La sua abilità in pista ha portato risultati eccezionali nel corso di un mese che lui stesso ha definito il suo migliore, grazie a un atteggiamento che sembra aver fatto la differenza. La sua capacità di mantenere un approccio spensierato si nota nelle sue performance e nel modo in cui si relaziona con il pubblico.

La sua arma segreta potrebbe essere la leggerezza con cui ha affrontato il miglior mese della sua vita. Basta guardare una delle ultime foto che ha postato sui social per capire Kimi Antonelli. Ci sono lui, mamma Veronica, papà Marco e la sorellina Maggie sull'aereo che li sta portando a Miami. Sembrano diretti a Disneyland più che sul circuito dove Kimi dovrà difendere la prima posizione nella classifica del Mondiale, costruita con due pole e due vittorie nelle ultime due gare. Kimi ha la forza di essere ancora un ragazzo di 19 anni che si diverte a giocare con le pistole ad acqua come racconta di aver fatto alla fine dei primi test stagionali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tutti pazzi per Kimi, il leader che gioca

Lucky in Love | ROMANCE | Full Movie in English

Notizie correlate

Leggi anche: Tutti pazzi per Kimi Antonelli: tifosi in delirio all’aeroporto di Bologna, ma il pilota non si vede

Tutti pazzi per Kimi Antonelli, il ministro amico del pilota: “Vi svelo i suoi segreti, San Marino per lui è casa”San Marino, 17 marzo 2026 – Il cuore accelera, l’asfalto brucia sotto le ruote: Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima vittoria in Formula 1 in...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Tutti pazzi per Kimi Antonelli: il giovane talento della F1 conquista anche WEC e TV; Wolff in difesa di Kimi: Antonelli non è Senna, c'è troppa pressione in Italia; Donne e F1, dalla storia al futuro: De Filippis, Lombardi e oggi Doriane Pin; F1 | L’errore della McLaren che la Mercedes non deve commettere con Kimi Antonelli e Russell.

Per domenica a Miami l'arcobaleno è completo. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom - facebook.com facebook

Tutti pazzi per #Grosso, scatto #Paratici: lo ha lanciato alla #Juve e lo rivuole x.com