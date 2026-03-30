Tutti pazzi per Kimi Antonelli | tifosi in delirio all’aeroporto di Bologna ma il pilota non si vede

Tifosi in festa all’aeroporto di Bologna per Kimi Antonelli, il pilota di Formula Uno al vertice del campionato. La folla si è radunata sperando di vederlo, ma Antonelli non si è ancora mostrato. La corsa al suo arrivo ha riempito l’area, con molti che hanno cercato di scattare foto e di catturare un suo eventuale passaggio. La sua presenza è attesa, ma per ora il pilota non si è fatto vedere.

Bologna, 30 marzo 2026 - Il Gran Premio di Suzuka? Non è ancora finito, forse. Così Kimi Antonelli, il leader del campionato di Formula Uno è più veloce anche di cronisti, cameraman, tifosi, semplici curiosi. Come due settimane fa, il diciannovenne di Casalecchio arriva su un volo di linea, dalla Turchia. Solo che questa volta, Kimi prende un’uscita secondaria. Kimi Antonelli con Fiorello alla Pennicanza: il video. L’arrivo del campione, la testimonianza dei passeggeri del volo da Instanbul E’ Anna Maria Benassi, responsabile delle comunicazioni dell’aeroporto Marconi, a raccontare il tutto. “Antonelli è già atterrato - spiega con tono gentile e cortese -, ma non transiterà da quei cancelli”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti pazzi per Kimi Antonelli: tifosi in delirio all’aeroporto di Bologna, ma il pilota non si vede Articoli correlati Tutti pazzi per Kimi Antonelli, il ministro amico del pilota: “Vi svelo i suoi segreti, San Marino per lui è casa”San Marino, 17 marzo 2026 – Il cuore accelera, l’asfalto brucia sotto le ruote: Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima vittoria in Formula 1 in... Kimi Antonelli, incidente a San Marino: pilota illesoIl pilota Mercedes Kimi Antonelli sabato sera ha avuto un incidente stradale nei pressi della sua abitazione a San Marino senza conseguenze fisiche. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kimi Antonelli Temi più discussi: 3 Funko Pop per i veri fan della F1: c'è anche Kimi Antonelli!; Kimi cambia le gerarchie e inizia un'altra storia: in palio c'è il Mondiale; Antonelli: In testa al mondiale? Meglio non pensarci, ma che opportunità. Il messaggio a Sinner; Antonelli, mentalità da numero 1: Presto per pensare del campionato ma siamo sulla strada giusta. Tutti pazzi per Kimi Antonelli, il ministro amico del pilota: Vi svelo i suoi segreti, San Marino per lui è casaIl segretario di Stato Lonfernini: Un ragazzo genuino e disponibile con tutti. Ha preso la residenza qui da un anno, una scelta che ci riempie di orgoglio ... msn.com Da Minardi a papà Marco passando per il Bologna: tutti pazzi per Kimi AntonelliLa prima vittoria di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1 è uno di quei traguardi sportivi che tutta Italia aspettava da tempo. In questo caso, 20 anni: tanti ne sono passati da quel 19 marzo 2006, quan ... msn.com È stata una grandissima domenica per lo sport italiano, con tre trionfi azzurri in altrettante gare in giro per il mondo. Andrea Kimi #Antonelli a Suzuka, Giappone. Marco #Bezzecchi ad Austin. Jannik #Sinner a Miami. #Sinner: «Seguo la Form - facebook.com facebook Kimi #Antonelli vince il GP del Giappone e manda un messaggio speciale a Sinner: "Tutti gli italiani..." x.com