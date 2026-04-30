Tutti gli appuntamenti del weekend del 1° maggio dalla movida con dj Albertino alla mostra del fiore

Il weekend del 1° maggio porta con sé una serie di eventi e iniziative in diverse città. Tra gli appuntamenti ci sono feste in piazza, esposizioni culturali e mostre, oltre a momenti di intrattenimento come la musica con dj Albertino. La città si prepara a vivere giorni pieni di attività, con molte occasioni di partecipare a manifestazioni e celebrare il tradizionale ponte festivo.