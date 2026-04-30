Tutti gli appuntamenti del weekend del 1° maggio dalla movida con dj Albertino alla mostra del fiore
Il weekend del 1° maggio porta con sé una serie di eventi e iniziative in diverse città. Tra gli appuntamenti ci sono feste in piazza, esposizioni culturali e mostre, oltre a momenti di intrattenimento come la musica con dj Albertino. La città si prepara a vivere giorni pieni di attività, con molte occasioni di partecipare a manifestazioni e celebrare il tradizionale ponte festivo.
Sta per iniziare un nuovo weekend, quello del 1° maggio, che si propone ricco di appuntamenti imperdibili, feste in piazza, manifestazioni culturali, mostre e tanta movida.Conosciamo tutti gli eventi da non perdere questo weekend. Vi ricordiamo, inoltre, che sul sito è presente una sezione.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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