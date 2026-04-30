Tutti gli amori di Claudia Gerini | la storia con Gianni Boncompagni il flirt con Carlo Verdone l’ex Federico Zampaglione

Nel corso della sua carriera di oltre trenta anni, l’attrice ha avuto diverse relazioni con personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Tra queste, una storia con il regista e conduttore Gianni Boncompagni, un flirt con l’attore Carlo Verdone e una relazione con il musicista Federico Zampaglione. Questi rapporti sono stati frequentemente oggetto di attenzione da parte della cronaca rosa, accompagnando la sua vita privata nel corso degli anni.

Nel corso della sua carriera ultratrentennale, al fianco di Claudia Gerini c i sono stati ex famosi nel mondo dello spettacolo, con i quali ha catturato l’attenzione delle pagine di cronaca rosa. Stasera l’artista capitolina sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, in onda su Raitre a partire dalle 21:40. Una giovanissima Gerini appena tredicenne, durante un concorso di bellezza viene notata da Gianni Boncompagni. Pochi anni dopo lo stesso regista la sceglie per il film Primadonna e la loro storia nonostante la forte differenza d’età (18 anni lei, 58 lui) prende il volo. Sulla relazione l’ex Non È La Rai aveva dichiarato: “ Con lui siamo stati benissimo, era un uomo intelligente, dote in genere abbinata all’ironia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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