Ecco tutti gli amori ex amanti e flirt di Amanda Lear | Dalí era impotente e con David Bowie ero l’amante che la moglie conosceva

Amanda Lear ha recentemente annunciato di aver messo fine alle relazioni sentimentali con gli uomini e ai fidanzamenti. La cantante e artista ha rivelato dettagli sulla sua vita amorosa passata, tra cui una relazione con un noto pittore e incontri con figure del mondo dello spettacolo. Tra le sue confidenze, ha parlato di un rapporto con un famoso musicista e di una relazione con un artista visivo, sottolineando alcuni aspetti delle sue esperienze sentimentali.

Amanda Lear ha recentemente dichiarato di aver chiuso con gli uomini e con i fidanzamenti, ed i fan dubitano che possa pentirsi di questa decisione, d’altro canto la bella attrice ha vissuto anni meravigliosi ma anche dolorosi al fianco di molti grandi uomini del mondo dello spettacolo e tutto questo è stato faticoso da gestire a livello emotivo e mediatico. Tra gli ex fidanzati di Amanda Lear infatti ci sono nomi importanti tra cui: il celebre pittore Salvador Dalì, il ballerino Miguel Bosè e il grande cantante David Bowie. “Quello con Dalì -racconta la Lear a Verissimo- è stato un amore incredibile, fisicamente non era quello che cercavo ma ero molto innamorata, mi ha conquistata e siamo rimasti insieme per 15 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Amanda Lear a Belve, il marito scomparso e gli amori proibiti: «Salvador Dalì era impotente, mi ha usata. David Bowie? Che schifo» – Il videoParte col botto la nuova stagione di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani che torna in onda su Rai2 martedì 7 aprile.

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