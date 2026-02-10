Claudia Gerini e Linda Zampaglione il significato del tatuaggio di coppia madre-figlia
Claudia Gerini e sua figlia Linda Zampaglione si sono fatte tatuare lo stesso disegno, nello stesso punto. Sono andate insieme da un tatuatore di fiducia e hanno scelto di condividere questo gesto simbolico. La scelta di tatuarsi lo stesso segno rappresenta un legame forte tra madre e figlia, e ora il loro tatuaggio è un segno visibile di quell’affetto.
Claudia Gerini e la figlia Linda Zampaglione sono andate insieme dal tattoo artist di fiducia: hanno fatto lo stesso tatuaggio e nello stesso posto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Claudia Gerini Linda Zampaglione
