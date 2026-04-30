tutti al campus di vimercate un laboratorio di fumetti e poi sport gite e cene sociali

L’estate degli adolescenti si anima al campus di Vimercate, dove si svolge un laboratorio di fumetti seguito da attività sportive, gite e cene sociali. Durante le giornate, i partecipanti si dedicano a creare storie illustrate e a praticare sport all’aperto, condividendo momenti di svago e socializzazione. Le attività sono organizzate per offrire ai giovani un’esperienza ricca di divertimento e confronto tra coetanei, in un ambiente dedicato alla crescita e all’incontro.

L’estate degli adolescenti prende forma tra colori, musica, movimento e voglia di stare insieme. È tutto pronto per il Campus Estate 2026, l’iniziativa dedicata ai ragazzi della Brianza Est promossa dalla cooperativa Aeris, che dall’8 giugno al 10 luglio animerà gli spazi del Centro di aggregazione giovanile di Vimercate in via 25 Aprile. Non un semplice centro estivo, ma un vero e proprio laboratorio di esperienze, "pensato per coniugare aggregazione, espressione creativa e crescita personale", spiega il Comune. Il titolo scelto per questa edizione, “Estate Creativa! Suoni, Colori e Nuove Connessioni“, sintetizza lo spirito del progetto: offrire ai partecipanti un percorso coinvolgente e dinamico che intreccia sport, arte, natura e attività multimediali, creando occasioni autentiche di incontro e scoperta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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