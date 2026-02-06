Coraggio a fumetti laboratorio di disegno per bambini con Marco Poggi a Modena
A Modena, i bambini tra gli 8 e i 12 anni hanno l’opportunità di scoprire il mondo dei supereroi grazie a un nuovo laboratorio di disegno. Sotto la guida di Marco Poggi, i partecipanti possono scegliere tra Spiderman, Batman o inventare il proprio personaggio mascherato. Il laboratorio si svolge su prenotazione e punta a stimolare la creatività dei più giovani, portandoli nel fantastico universo dei fumetti.
Laboratorio con Marco Poggi8-12 anni, su prenotazione. Spiderman o Batman? Scegli e disegna un supereroe o una supereoina mascherati oppure creali tu. Saranno i personaggi principali della tua storia a fumetti, unica e irripetibile, che porterai a casa. Chi vuole poter venire in maschera.Marco.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Una vignetta dopo l'altra Impara le basi per raccontare storie a fumetti. A cura dell'esperto Marco Poggi 14 febbraio 2026, dalle ore 10.00 alle 11.30 presso il salone polivalente adiacente alla biblioteca ragazzi (Via C. Maltoni, 22 Ozzano). Per ragazzi/e facebook
