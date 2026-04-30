Tutela dell’architettura rurale c’è una Carta

È stata presentata una nuova Carta dedicata alla tutela dell’architettura rurale. L’obiettivo principale è conservare e rigenerare gli edifici storici senza eliminarli, intervenendo con attenzione e misura. L’approccio adottato prevede interventi integrati volti a tramandare alle future generazioni questo patrimonio, considerando l’importanza di rispettare le caratteristiche originali durante le operazioni di restauro e conservazione.

L’imperativo è conservare e rigenerare, senza cancellare. Intervenire in modo integrato, con misura e rispetto, per tramandare, a nostra volta, un patrimonio ricevuto in eredità. Il ventaglio è senz’altro ampio: si va dalla "tea" tipica di Livigno interamente in legno, ai fienili realizzati in pietra e legno, sino ai fabbricati medievali che ancora resistono nei centri storici dei paesi della valle. Tipologie differenti, per epoca di costruzione e finalità stesse, che compongono un autentico tesoro: quello dell’ architettura rurale storica, per la tutela della quale ha visto la luce la " Carta per una tutela etica dell’architettura rurale storica nella Rezia Italiana ".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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