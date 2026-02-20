Le Caselle di Morcone strutture in pietra dell’architettura rurale

Le “Caselle” di Morcone sono edifici in pietra che risalgono a secoli fa e sono ancora visibili nei boschi della zona. Queste costruzioni, usate in passato come rifugi o depositi, sono state realizzate con tecniche tradizionali e materiali locali. Recentemente, alcuni abitanti del luogo hanno iniziato a restaurarle per preservare questa parte della cultura rurale. La loro presenza testimonia il modo di vivere semplice e pratico delle comunità di un tempo. Le “Caselle” rappresentano un patrimonio che merita di essere tutelato.

Le "Caselle" sono antiche strutture in pietra, tipiche dell'architettura rurale, sparse su tutto il territorio montano italiano. Spesso chiamate anche Tholos, costruzioni di tutt'altra specie per storia e natura: le Tholos (al femminile) in quanto ci si riferisce alle tipiche tombe a tholos di origine micenea, sono sepolture monumentali che consistevano in una camera sotterranea circolare coperta da una pseudocupola ogivale formata da anelli di pietra concentrici che si restringono verso l'alto, creando una volta stabile per gravità. Le più modeste Caselle sono piccole costruzioni in pietra, che nella forma a cupola o ogivale ricordano le tholos.