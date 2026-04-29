Tutela etica dell' architettura montana | un nuovo modello per il patrimonio rurale

Un nuovo modello per la tutela dell’architettura montana sta emergendo in Valtellina, grazie a un manifesto condiviso che invita alla protezione dell’edilizia rurale storica. L’iniziativa nasce dall’associazione Furfulera, che coinvolge tecnici e amministratori di diversi settori per promuovere un approccio più etico e consapevole nella gestione del patrimonio edilizio alpino. Il progetto si concentra sullo studio e sulla valorizzazione di queste strutture storiche, senza ricorrere a interventi invasivi.