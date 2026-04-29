Tutela etica dell' architettura montana | un nuovo modello per il patrimonio rurale
Un nuovo modello per la tutela dell’architettura montana sta emergendo in Valtellina, grazie a un manifesto condiviso che invita alla protezione dell’edilizia rurale storica. L’iniziativa nasce dall’associazione Furfulera, che coinvolge tecnici e amministratori di diversi settori per promuovere un approccio più etico e consapevole nella gestione del patrimonio edilizio alpino. Il progetto si concentra sullo studio e sulla valorizzazione di queste strutture storiche, senza ricorrere a interventi invasivi.
Un manifesto condiviso per la tutela etica dell’architettura rurale storica. In Valtellina nasce un nuovo approccio alla gestione del patrimonio edilizio alpino, promosso dall’associazione Furfulera, che riunisce tecnici di diversa estrazione e amministratori attorno a un obiettivo comune: studio.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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