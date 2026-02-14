Nuovo piano urbanistico | mitigazione dei rischi

Il nuovo Piano urbanistico generale della città ha causato un acceso dibattito in Commissione, dove si è discusso di misure per ridurre i rischi ambientali. Durante l'incontro di giovedì, i membri hanno analizzato le proposte per rafforzare le aree vulnerabili e proteggere le zone più a rischio di alluvioni e frane.

Un giovedì di confronto in Commissione, dov'è approdato il nuovo Piano urbanistico generale della città. Insieme ai consiglieri anche i progettisti, incaricati della redazione del Pug, e i tecnici comunali. È stato illustrato il Documento programmatico, prima fase del procedimento previsto dalla Legge regionale 19 del 2023, in cui sono definiti obiettivi generali, principi ispiratori e schema metodologico per la costruzione del nuovo Piano, oltre a presentare il quadro conoscitivo preliminare e il rapporto preliminare di Valutazione ambientale strategica. Falconara, insieme ad altri 32 Comuni marchigiani, aveva ottenuto un finanziamento regionale di 153mila euro per la redazione del Pug.