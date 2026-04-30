Turisti rapinati di un orologio da 80mila euro assolto Francesco Pinto

Un giovane di 23 anni, residente a Mondragone, è stato assolto dall'accusa di aver partecipato a una rapina in cui sono stati sottratti un orologio del valore di 80 mila euro e altri beni a turisti. L'episodio si è verificato in una località turistica, ma il giudice ha ritenuto non ci fossero elementi sufficienti per condannarlo, determinando così la sua assoluzione.

Francesco Pinto assolto per non aver commesso. Napoletano, ma residente a Mondragone, il 23enne era stato accusato di rapina aggravata e lesioni commessa ai danni di 2 turisti francesi a Forte dei Marmi, quando, nel 2021, venne sottratto un Patek Philippe da 80mila euro ferendo il proprietario con il calcio della pistola ed esplodendo dei colpi d'arma da fuoco. Il Tribunale per i minorenni di Firenze, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha assolto il giovane. Secondo quanto ricostruito in quella circostanza, il turista camminava a piedi con la moglie, 39enne, quando furono bloccati da due uomini su una motocicletta.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Turisti rapinati di un orologio da 80mila euro, assolto Francesco Pinto Notizie correlate Leggi anche: Assolto il rapinatore di Charles Leclerc dopo il presunto furto di un Patek Philippe da 80mila euro Aggrediti e rapinati in strada: vacanza a Napoli da incubo per una coppia di turisti romaniUna vacanza a Napoli da dimenticare per una coppia di turisti romani, aggrediti e rapinati in strada.