Scialpinista cade sull’Etna | soccorso in quota e trasferito in ospedale

Nella tarda mattinata di sabato, un scialpinista è caduto sul versante dell’Etna, lungo il “Canalone di Rocca Sabbiosa” a circa 2100 metri di quota sotto la Montagnola. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori in quota, che hanno portato l’uomo in ospedale per le cure necessarie. L’episodio si è verificato in una zona nota per le attività di sci alpinismo.

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di sabato sull’ Etna, dove uno scialpinista è rimasto ferito a seguito di una caduta lungo il “Canalone di Rocca Sabbiosa”, a circa 2100 metri di quota, sotto la Montagnola. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Stazione Etna Sud del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, operando congiuntamente con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L’uomo, a seguito dell’incidente, ha riportato un trauma significativo a una spalla. I soccorritori hanno raggiunto lo scialpinista utilizzando gli sci d’alpinismo, procedendo poi alla valutazione sanitaria sul posto. Dopo essere stato immobilizzato con un materassino a depressione, il ferito è stato sistemato in una barella “Rolly”, specifica per interventi su neve. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scialpinista cade sull’Etna: soccorso in quota e trasferito in ospedale Articoli correlati Leggi anche: Scialpinista cade sul Baldo, recuperato con l'elicottero e portato in ospedale Leggi anche: Ciclista investito a Valgreghentino: soccorso e trasferito in ospedale