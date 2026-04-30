Turismo in Italia | flussi in crescita nonostante i rischi globali

Nel primo trimestre del 2026, il numero di arrivi turistici in Italia è aumentato del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento si verifica nonostante le tensioni e i rischi di carattere globale che interessano il settore del turismo. I dati indicano una continuazione della tendenza al rialzo delle presenze straniere nel Paese, con particolare attenzione alle aree più visitate e ai principali flussi internazionali.

? Cosa sapere Arrivi turistici in Italia crescono del 5,5% nel primo trimestre 2026 nonostante le tensioni.. La crisi degli hub mediorientali sposta i flussi verso destinazioni europee come la Puglia.. Il settore turistico italiano affronta un delicato equilibrio tra le tensioni geopolitiche globali e una capacità di adattamento che ha portato a un incremento del 5,5% degli arrivi nel primo trimestre 2026. Durante l’incontro organizzato dall’Associazione della Stampa Estera a Roma, il professore Michele Costabile ha delineato un quadro in cui la fragilità economica si scontra con nuovi modelli di mobilità, evidenziando come la percezione della sicurezza influenzi direttamente il desiderio di viaggiare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo in Italia: flussi in crescita nonostante i rischi globali Rentabilité des autoroutes au Maroc : quels tronçons rapportent vraiment Notizie correlate Turismo UK 2026: boom di arrivi e spesa nonostante i rischi globaliLe previsioni di Visit Britain per il 2026 delineano un comparto turistico britannico capace di registrare un incremento del 4% negli arrivi... Turismo, Amata: "Nel 2025 in crescita flussi, traffico aereo e peso dei mercati internazionali"La Sicilia consolida il proprio posizionamento tra le principali destinazioni turistiche europee, con una crescita dei flussi anche nel 2025 e un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Turismo, CleanBnB: ecco come l’instabilità globale ridisegna i flussi; Turismo G20, la crescita si ferma sulla capacità. Italia al bivio; Otto città da scoprire lontane dal turismo di massa; Flussi turistici in Puglia nel primo trimestre 2026, dati aggiornati dell’Osservatorio Turistico di Pugliapromozione. Previsioni turismo outdoor 2026: oltre 68 mln di presenze in ItaliaRoma, 28 apr. (askanews) – Sono stati 413 milioni i pernottamenti nei camping e villaggi turistici europei nel 2025. Nonostante l’incertezza geopolitica e le pressioni economiche, il turismo all’aria ... askanews.it Turismo G20, la crescita si ferma sulla capacità. Italia al bivioLa domanda cresce ma non basta più. A dirlo è il report del World Travel & Tourism Council realizzato in collaborazione con Oxford Economics ... guidaviaggi.it TURISMO ACCESSIBILE, NASCE “COSTA A SUD”: nel Foggiano il modello che punta su inclusione e sviluppo - Video - facebook.com facebook Dopo le dimissioni da ministro del Turismo, per Santanchè continuano i guai giudiziari e l'epopea di Visibilia, gravata da 7 milioni di debiti, che continua a passare di mano in mano per evitare un altro fallimento e un’indagine per bancarotta. Domenica dalle 2 x.com