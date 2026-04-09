Le previsioni di Visit Britain per il 2026 indicano un aumento del 4% negli arrivi internazionali e una crescita del 7% nella spesa dei turisti, nonostante le tensioni geopolitiche legate al conflitto in Iran. Il settore turistico nel Regno Unito sembra mantenere un andamento positivo, anche in presenza di rischi globali. Questi dati sono stati resi noti in un rapporto ufficiale che analizza le tendenze del turismo internazionale nel prossimo futuro.

Le previsioni di Visit Britain per il 2026 delineano un comparto turistico britannico capace di registrare un incremento del 4% negli arrivi internazionali e una crescita della spesa del 7%, nonostante le forti tensioni geopolitiche legate al conflitto in Iran. Questo scenario si inserisce in un contesto economico globale che punta a una crescita contenuta del 2,7%, segnando un leggero rallentamento rispetto al 2,9% stimato per l’anno precedente. Tra instabilità mediorientale e ripresa dei mercati a lungo raggio. La proiezione economica per il Regno Unito deve fare i conti con un quadro internazionale complesso, dove la guerra nel Golfo agisce come principale fattore di rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo UK 2026: boom di arrivi e spesa nonostante i rischi globali

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