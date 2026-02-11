Turismo Amata | Nel 2025 in crescita flussi traffico aereo e peso dei mercati internazionali

La Sicilia si prepara a registrare un aumento dei visitatori nel 2025. Secondo le previsioni di Amata, i flussi turistici aumenteranno, così come il traffico aereo sulla regione. I mercati internazionali continueranno a portare più persone sull’isola, che si conferma tra le mete più gettonate in Europa. La regione lavora già per rendere la stagione più lunga e meno concentrata nei mesi estivi.

La Sicilia consolida il proprio posizionamento tra le principali destinazioni turistiche europee, con una crescita dei flussi anche nel 2025 e un progressivo rafforzamento della destagionalizzazione. È quanto emerso dalla conferenza stampa tenuta oggi alla Bit di Milano dall’assessore regionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La Sicilia continua a spingere sulla destagionalizzazione e registra numeri positivi nel turismo.

Nei primi nove mesi del 2025, l'export della provincia di Messina ha registrato una diminuzione del 3,3%, evidenziando una fase di difficoltà sui mercati internazionali.

