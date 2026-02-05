Olimpiadi il primo bilancio degli arrivi | hotel quasi pieni affitti brevi con l’affanno

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, gli hotel sono quasi pieni e gli affitti brevi vivono già momenti di difficoltà. L’indotto economico stimato si aggira intorno ai 319 milioni di euro, ma le prime impressioni mostrano come l’afflusso di visitatori stia creando già qualche disagio nelle strutture ricettive. La città si prepara a vivere un evento che promette di portare numeri importanti, anche se alcuni operatori segnalano già problemi di gestione e sovraffollamento.

Milano, 5 febbraio 2026 – Un indotto economico di 319 milioni di euro, generato dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ai nastri di partenza. A Milano e nell’hinterland la media del tasso di occupazione dei circa 500 alberghi da 3 a 5 stelle è vicina all’81%. Nell’extralberghiero, invece, il tasso medio di occupazione è inferiore, dal 65 al 70%, con un’offerta di quasi 18mila appartamenti e prezzi che nelle ultime settimane sono scesi nel tentativo di intercettare le prenotazioni last minute di alloggi sul mercato con la formula dell’affitto breve. “Il bilancio per noi è positivo, ma i prezzi alti dei biglietti per assistere alle gare hanno frenato l’arrivo di italiani, meno abituati a certi costi rispetto a una clientela statunitense o nordeuropea", osserva Maurizio Naro, storico albergatore e presidente di Federalberghi Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lo scambio casa sta diventando una scelta sempre più popolare tra i viaggiatori, guidando una crescita superiore rispetto a hotel e affitti brevi.

