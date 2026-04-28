Ponte di Maggio | la Liguria conquista la Top 30 con 3 mete chiave

Durante il ponte di Maggio, alcune località liguri si sono collocate tra le prime 30 destinazioni più cercate, con Genova, Varazze e La Spezia che hanno attirato l’attenzione dei viaggiatori. Nel frattempo, il Veneto si conferma come regione più richiesta a livello nazionale, con Venezia e Verona che si posizionano tra le mete più visitate. I dati mostrano come le preferenze si distribuiscano tra diverse aree del Nord Italia.

? Cosa sapere Genova, Varazze e La Spezia entrano nella top 30 per il ponte di maggio.. Il Veneto guida le ricerche nazionali con Venezia e Verona tra le mete principali.. Tre località della Liguria scalano la classifica delle mete più cercate per il ponte del primo maggio 2026, quando il venerdì festivo spingerà gli italiani verso un fine settimana lungo tra il 28 aprile e il 4 maggio. I dati estratti lunedì 27 aprile indicano una forte propensione per il turismo interno, con ben 25 destinazioni su 30 a preferenza nazionale situate in Italia. La nostra regione si fa strada nella top 30 con tre presenze significative: Genova, Varazze e La Spezia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte di Maggio: la Liguria conquista la Top 30 con 3 mete chiave Notizie correlate Leggi anche: Pasqua, la Liguria 'resiste' nella top 30 nazionale con due mete turistiche Vinitaly 2026: la Liguria conquista il mondo con 30 eccellenzeTrenta realtà produttive liguri occupano oggi lo spazio espositivo di Vinitaly 2026, portando in vetrina l’eccellenza dei vitigni del territorio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026; Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Maxi Ponte di Primavera: Anas prevede 95 milioni di veicoli sulle strade italiane; Ponte del Primo maggio 2026 in Italia: dove andare tra eventi, festival e gite. Ponte di maggio nel Cuneese: castelli, musei e dimore storiche aprono le porte ai visitatoriCUNEO CRONACA- In occasione del lungo fine settimana di inizio maggio, il patrimonio storico del Piemonte si apre al pubblico con Castelli Aperti, in un calendario straordinario di visite e iniziative ... cuneocronaca.it Ponte Primo Maggio 2026, dove vanno gli italiani: «Roma in testa, sorpresa Firenze». La classifica, le mete più prenotate e i prezzi degli alloggiIl ponte del Primo Maggio 2026, favorito dal calendario con la festività che cade di venerdì, spinge gli italiani a organizzare un weekend lungo tra città d’arte, mare ... leggo.it Disponibile per il ponte di maggio Marina di Camerota 3425277653 facebook