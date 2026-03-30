Iran Aidit Confindustria | Effetto guerra su mercato turistico prenotazioni giù e crescono cancellazioni e costi

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno influenzando il settore turistico italiano, con un calo delle prenotazioni, un aumento delle cancellazioni e dei costi. Aidit Confindustria ha segnalato che questi eventi modificano le scelte di viaggio dei consumatori e complicano la gestione delle attività per gli operatori del settore. La situazione si riflette in un mercato in trasformazione a causa delle attuali tensioni internazionali.

(Adnkronos) – Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno incidendo in modo rilevante sul mercato turistico italiano, determinando un cambiamento nei comportamenti di acquisto dei viaggiatori e un aumento della complessità gestionale per gli operatori della distribuzione. È quanto emerge dall’Osservatorio Aidit Federturismo Confindustria, realizzato il 25 marzo scorso su un campione di 235 agenzie. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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