Le prenotazioni nel settore turistico sono diminuite del 20%, con un calo evidente nelle richieste di clienti stranieri. Secondo il presidente di un’associazione di viaggi organizzati, la situazione si aggrava di giorno in giorno e le agenzie di viaggio stanno affrontando difficoltà economiche, con margini di profitto molto ridotti. La mancanza di visitatori internazionali sta influenzando significativamente il comparto.

Prenotazioni a rilento e disdette, agenzie turistiche sotto stress. «Se i voli dovessero diminuire, condizionando i flussi delle partenze e degli arrivi in Italia, c’è il rischio di un colpo di grazia per il settore. Le agenzie turistiche sono sopravvissute al Covid con grandi difficoltà, dimostrando capacità di gestione della crisi ma questa volta la situazione, se prolungata, potrebbe mettere a terra il comparto». Franco Gattinoni, presidente del Fto, la Federazione del Turismo organizzato lancia l’allarme. «Abbiamo fatto presente al governo le problematiche degli esercizi, siamo stati ascoltati con attenzione ma ora alle parole dovrebbero seguire i fatti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Prenotazioni giù del 20%. Se mancano gli stranieri il nostro turismo crolla»

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