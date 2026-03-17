Nel 2025 la Sicilia ha registrato oltre 22,5 milioni di presenze turistiche, con le presenze complessive che restano stabili rispetto all’anno precedente. Gli stranieri rappresentano una quota crescente, mentre il numero di turisti italiani è in calo. La distribuzione delle presenze mostra una variazione nella composizione dei visitatori, ma il totale rimane pressoché invariato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Presenze complessive stabili, ma cambia la composizione. Nel 2025 la Sicilia ha registrato oltre 22,5 milioni di presenze turistiche, un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2024. Tuttavia, il quadro cambia analizzando la provenienza dei visitatori: i turisti italiani sono diminuiti, mentre gli stranieri risultano in crescita. E’ questo il quadro dal Report di Prometeia presentato al forum delle economie di Unicredit. In particolare, le presenze italiane sono scese sotto i 10 milioni, con un calo del 6,3%, mentre quelle internazionali hanno raggiunto quasi i 13 milioni, segnando un aumento del 5,5%. Sicilia sotto la media nazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Turismo in Sicilia nel 2025, oltre 22,5 milioni di presenze: crescono gli stranieri, calano gli italiani

Articoli correlati

Turismo, l’Italia si conferma seconda in Europa. Ma gli italiani viaggiano meno nella Penisola Nel 2025 registrati 476 milioni di presenze, in crescita ulteriore sul 2024L’ Italia consolida la sua seconda posizione in Europa nella classifica turistica delle presenze: nel 2024 aveva superato la Francia e lo scorso anno...

Turismo, Emilia Romagna da record: oltre 44 milioni di presenze nel 2025. Rimini regina, boom dell'AppenninoBologna, 16 marzo 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze (44.

Tutti gli aggiornamenti su Turismo in Sicilia nel 2025 oltre 22 5...

Temi più discussi: Sicilia tra timori di guerra e prenotazioni cancellate: turismo in fuga o Isola ‘rifugio’?; Turismo in Sicilia, richieste per oltre un miliardo al nuovo bando | All Food Sicily | Quotidiano di; 5 miliardi a rischio: la Sicilia fa i conti con la guerra che non la riguarda; TG del Turismo: notizie da Sicilia, Emilia Romagna, Irlanda, Campania e Liguria.

Due milioni di turisti solo a Palermo nel 2025, la guerra può rafforzare il turismo in SiciliaNel 2025 il turismo in città ha mostrato una importante crescita. L'insicurezza delle destinazioni di lusso come gli emirati, adesso, potrebbero dare una ulteriore spinta alle destinazioni mediterrane ... blogsicilia.it

In Sicilia 22,5 milioni di turisti nel 2025, meno italiani e più stranieriNel 2025 le presenze turistiche in Sicilia hanno superato i 22,5 milioni (stabili sul 2024), ma con andamenti antitetici tra turisti: quelle degli italiani sono scese sotto i 10 milioni (-6,3% rispett ... ansa.it

Turismo, Nico Torrisi: “Lo stato di salute del settore in Sicilia è molto buono” https://qds.it/nico-torrisi-turimo-sicilia-stato-salute-settore-forum/ - facebook.com facebook

Alta Badia: turismo sostenibile tra passeggiate e cocktail al pino cembro x.com