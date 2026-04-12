Il cancro al seno sviluppa le metastasi secondo un piano preciso | lo studio dell'Università di Padova
Uno studio condotto dai ricercatori di un’Università italiana ha analizzato come il cancro al seno sviluppa le metastasi seguendo un percorso specifico. La ricerca, realizzata con la collaborazione di un istituto di ricerca e un ospedale, evidenzia le tappe e le modalità con cui le cellule tumorali si diffondono nel corpo. I risultati sono stati pubblicati su una rivista scientifica, offrendo nuovi dettagli sul comportamento di questa malattia.
Uno studio italiano, realizzato dai ricercatori dell'Università di Padova, dello IOV e dell'Istituto AIRC di Oncologia Molecolare (IFOM), ha scoperto non solo che la metastasi segue un’architettura geometrica precisa, ma anche che alla sua base c'è la stessa logica che permette lo sviluppo, agli inizi della vita, di organi e tessuti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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