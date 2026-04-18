Oltre l’assemblearismo La sfida di ridare voce al popolarismo

Da anni il sistema politico si trova in una condizione di crisi, segnata da un processo giudiziario internazionale e da fenomeni come il giustizialismo, l’antipolitica e il populismo. La polarizzazione tra destra e sinistra si concentra spesso sulla creazione di nemici comuni, limitando il dibattito pubblico e la partecipazione diretta. In questo scenario, si apre la discussione sulla necessità di superare l’assemblearismo e di ridare voce a un approccio più aperto e partecipativo.

Punto di partenza chiaro, lo stato di crisi del sistema politico caratterizzato, a partire dalla rivoluzione giudiziaria di “mani pulite”,da giustizialismo, antipolitica, populismo, polarizzazione destrasinistra volta solo a mettere insieme dei diversi una volta definito un nemico. In quest’ottica è interessante la sollecitazione dell’articolo “Oltre lo scontro. L’Italia e quel bisogno di unione che può salvarla” di Raffaele Bonanni per cui “il dibattito pubblico resta inchiodato a una perenne campagna elettorale fatta di accuse reciproche, rumorose quanto sterili. Una rappresentazione che non sfiora nemmeno i dossier più urgenti, quelli che da anni attendono risposte e che, nel frattempo, stanno ipotecando il futuro del Paese”.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Oltre l’assemblearismo. La sfida di ridare voce al popolarismo Notizie correlate Reggio: nuove circoscrizioni per ridare voce ai cittadiniLa città di Reggio Calabria si trova al centro di una trasformazione amministrativa che promette di ridisegnare il rapporto tra istituzioni e... Referendum: “Sì, per ridare credibilità alla magistratura”. L’appello di oltre 200 professori universitariNella settimana finale della campagna referendaria, che precede il voto del 22 e 23 marzo, giorni in cui gli italiani saranno chiamati alle urne per...