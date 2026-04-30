Tsitsipas colpisce in faccia l' avversario nel doppio con Darderi all' Atp di Madrid

Durante un match di doppio all'Atp di Madrid, il tennista greco ha colpito accidentalmente di rovescio il volto del suo avversario francese. L'impatto ha causato la caduta a terra del giocatore, che è rimasto a terra per alcuni istanti prima di rialzarsi. La scena si è verificata durante il confronto tra le coppie DarderiTsitsipas e GuinardAndreozzi.