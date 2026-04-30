Tsitsipas colpisce in faccia l' avversario nel doppio con Darderi all' Atp di Madrid

Da gazzetta.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un match di doppio all'Atp di Madrid, il tennista greco ha colpito accidentalmente di rovescio il volto del suo avversario francese. L'impatto ha causato la caduta a terra del giocatore, che è rimasto a terra per alcuni istanti prima di rialzarsi. La scena si è verificata durante il confronto tra le coppie DarderiTsitsipas e GuinardAndreozzi.

Scena curiosa nel doppio tra DarderiTsitsipas e GuinardAndreozzi all'Atp di Madrid. Il tennista greco colpisce inavvertitamente di rovescio il volto di Guinard, che crolla a terra subito dopo. Nulla di grave: il francese si è rialzato e i due si sono poi chiariti senza scorie.🔗 Leggi su Gazzetta.it

tsitsipas colpisce in faccia l avversario nel doppio con darderi all atp di madrid
© Gazzetta.it - Tsitsipas colpisce in faccia l'avversario nel doppio con Darderi all'Atp di Madrid

Notizie correlate

LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: terminato anche il secondo doppio, alle 15.00 in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.

LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: concluso il primo doppio, l’azzurro in campo non prima delle ore 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.

Altri aggiornamenti

atp di madrid tsitsipas colpisce in facciaTsitsipas vince a Madrid e insulta suo padre con epiteti pesanti: BastardoStefanos Tsitsipas ha interrotto finalmente la sequenza di sconfitte vincendo un tiratissimo match di primo turno a Madrid ... fanpage.it

atp di madrid tsitsipas colpisce in facciaTsitsipas perde la testa a Madrid: insulta il padre in greco e litiga con l’arbitro. Ma vinceTsitsipas Madrid, il greco insulta il padre-allenatore in campo e litiga con l'arbitro Veljovic. Penalizzato per coaching, vince comunque al terzo set ... ilnapolista.it

Trova facilmente notizie e video collegati.