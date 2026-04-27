Al torneo di Madrid si è conclusa anche la seconda partita di doppio, mentre alle 15.00 è iniziato il match singolare tra un giocatore azzurro e il suo avversario. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale, con particolare attenzione alla partita tra Cobolli e Vallejo, che si svolge dal mattino. I fan possono seguire gli sviluppi su questa piattaforma, dove vengono pubblicati gli aggiornamenti più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00) 14.11 In un match tiratissimo a spuntarla è la coppia spagnola, che trionfa 12-10 nel super tie-break decisivo, dopo aver annullato anche un match point. Il prossimo incontro sul Campo 4 sarà la sfida tra l’azzurro e l’argentino, in programma non prima delle ore 15.00. 13.52 Austin Krajicek e Nikola Mektic si aggiudicano il secondo set al tie-break, per 7 punti a 5: sarà il super tie-break a decidere il match. Ricordiamo che la sfida tra l’azzurro Luciano Darderi e l’argentino Francisco Cerundolo non inizierà prima delle ore 15.00. 13.01 Gli spagnoli Pablo Llamas Ruiz e Benjamin Winter Lopez hanno vinto il primo set per 6-3 contro Austin Krajicek e Nikola Mektic.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: terminato anche il secondo doppio, alle 15.00 in campo l’azzurro

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