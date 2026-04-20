Malagò presidente Figc con il 66% dei voti decisivo l’appoggio di calciatori e allenatori Abete certo del 34% - RUMOR

Malagò è stato confermato presidente della Figc con il 66% dei voti, ottenendo il sostegno di calciatori e allenatori. L’attuale presidente del CONI ha ottenuto il 34% delle preferenze. Le votazioni si sono svolte senza incidenti e hanno visto una partecipazione significativa dei rappresentanti del calcio italiano. La scelta si è basata sui risultati delle urne e sulle preferenze espresse dagli elettori presenti.

Malagò beneficia non solo dei numeri ma anche del consenso personale. L’attuale presidente del CONI è considerato un profilo autorevole e vincente, anche alla luce del successo organizzativo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 La corsa alla presidenza della Figc entra nel vivo e, secondo i ru.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Malagò presidente Figc con il 66% dei voti, decisivo l’appoggio di calciatori e allenatori, Abete certo del 34%" - RUMOR Notizie correlate Leggi anche: Abete e Malagò, caccia ai voti dell'Aic: sul nuovo presidente Figc pesa il parere dei calciatori Nuovo presidente Figc: ai club di A piace Malagò. Ipotesi Abete, Albertini sostenuto dai calciatoriRoma, 2 aprile – Come precisato appena dopo le dimissioni di Gabriele Gravina dal presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, non si è... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Malagò sfida Abete per la FIGC: il ruolo di Marotta e Gravina, le manovre politiche del governo; Abete e Malagò, caccia ai voti dell'Aic: sul nuovo presidente Figc pesa il parere dei calciatori; Elezioni Figc, Malagò candidato per la Serie A: Grande soddisfazione; Calcio, la Serie A sceglie Malagò come candidato presidente Figc. Figc: Malagò in Lega Serie A, al via confronto con i club(ANSA) - MILANO, 20 APR - Giovanni Malagò è arrivato nella sede della Lega Calcio Serie A per incontrare i presidenti e dirigenti dei club del massimo campionato per valutare la propria candidatura a ... corrieredellosport.it Malagò avvia il confronto con i club di Serie A per la presidenza FIGCGiovanni Malagò ha avviato oggi a Milano il suo percorso di confronto con i club di Serie A, incontrando presidenti e dirigenti nella sede della Lega Calcio. L'obiettivo è consolidare la sua candidatu ... it.blastingnews.com De Laurentiis su Malagò Il presidente del Napoli spinge per la candidatura alla FIGC: «È l’unico che può prendere in mano la situazione». Poi la battuta: «L’unico difetto è che è innamorato della Roma». Parole dure anche sul sistema: «Il calcio va rifondat - facebook.com facebook Il presidente @sscnapoli De Laurentiis: “Ho chiamato #Malagò dicendo che è l’unica persona che può prendere in mano il calcio italiano. È innamorato del calcio e della #Roma, ma pazienza sopporteremo anche questo. Mi prendono per visionario, dico ch x.com