Malagò presidente Figc con il 66% dei voti decisivo l’appoggio di calciatori e allenatori Abete certo del 34% - RUMOR

Da ilgiornaleditalia.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Malagò è stato confermato presidente della Figc con il 66% dei voti, ottenendo il sostegno di calciatori e allenatori. L’attuale presidente del CONI ha ottenuto il 34% delle preferenze. Le votazioni si sono svolte senza incidenti e hanno visto una partecipazione significativa dei rappresentanti del calcio italiano. La scelta si è basata sui risultati delle urne e sulle preferenze espresse dagli elettori presenti.

Malagò beneficia non solo dei numeri ma anche del consenso personale. L’attuale presidente del CONI è considerato un profilo autorevole e vincente, anche alla luce del successo organizzativo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 La corsa alla presidenza della Figc entra nel vivo e, secondo i ru.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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