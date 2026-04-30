Truzzi vince il Pallino d' oro ed è FIB Top Player | La forza mentale fa la differenza

Durante la 53ª edizione di Sambucheto, l’atleta ha conquistato il Pallino d’oro e il titolo di FIB Top Player. La gara si è conclusa con la vittoria dell’atleta, che ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dalla Federazione. La competizione ha visto la partecipazione di diversi giocatori e si è svolta secondo le regole stabilite. La vittoria è stata decisa da un punteggio finale e da un’organizzazione curata nei dettagli.

Il mese di aprile si chiude nel segno di Davide Truzzi, protagonista assoluto nella specialità Raffa e vincitore del prestigioso 53° Pallino d'oro di Sambucheto, disputato il 12 aprile. Un successo di grande valore che gli vale il riconoscimento di FIB Top Player. Atleta della Sammartinese di Reggio Emilia, Truzzi ha conquistato uno dei trofei più ambiti del panorama nazionale, confermandosi tra i profili più solidi e in crescita del movimento. “A livello individuale, vincere il 53° Pallino d'oro di Sambucheto rappresenta un traguardo di grande prestigio. È uno degli obiettivi di qualsiasi atleta che concorre per la classifica nazionale: si tratta di una gara Major che assegna un punteggio importante per il ranking, oltre ad essere una competizione storica, con un peso specifico rilevante” ha dichiarato Truzzi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Truzzi vince il Pallino d'oro ed è FIB Top Player: "La forza mentale fa la differenza" Notizie correlate Laura Picchio si prende la scena: è lei la FIB Top Player. "Punto alla Nazionale e ai Mondiali"Alla seconda uscita di FIB Top Player, riconoscimento ideato dalla Federazione Italiana Bocce, è Laura Picchio a conquistare la titolarità del premio. Mana è FIB Top Player: "Sto vivendo i miei anni migliori. Punto ai Mondiali di ottobre del Volo"Aprile, con l’aria di primavera che si porta dietro, è ormai alle porte e, per chiudere il mese corrente, non può mancare l’appuntamento con FIB Top...