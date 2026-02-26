Una giovane atleta si distingue nel panorama sportivo italiano, conquistando il titolo di FIB Top Player. A soli 22 anni, la giocatrice di Spello ottiene una serie di successi nelle competizioni nazionali, segnando l'inizio del 2026 con risultati notevoli. La sua determinazione e abilità si fanno notare, puntando ora a rappresentare la nazionale e partecipare ai Mondiali.

Alla seconda uscita di FIB Top Player, riconoscimento ideato dalla Federazione Italiana Bocce, è Laura Picchio a conquistare la titolarità del premio. A soli 22 anni, la giovane originaria di Spello, in provincia di Perugia, e tesserata con la Sant’Angelo Montegrillo, vanta già risultati di grande rilievo nel panorama boccistico nazionale. L’anno si è aperto sotto i migliori auspici: sorrisi, vittorie e uno stato di forma eccellente. “Sono felice perché, dopo tanti allenamenti e diverse gare disputate, sono riuscita ad acquisire una condizione ottimale, esprimendo buone prestazioni anche in competizione. Da fine dicembre ho vinto parecchio, soprattutto a gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Laura Picchio si prende la scena: è lei la FIB Top Player. "Punto alla Nazionale e ai Mondiali"

Natalie Gamba è la prima Fib Top Player: "Un grande inizio del 2026, punto al Mondiale di Alassio"È pronto a fare il suo esordio Fib Top Player, sorella della rubrica Fib Top Team.

Melania Trump si prende la scena nel trailer del documentario a lei dedicato, presto al cinemaIl nuovo film Amazon racconta i venti giorni che precedono l'Inaugurazione Presidenziale del 2025, raccontati per la prima volta attraverso lo...

Laura Pausini si prende una pausa dai social, il suo staff spiega i motiviIl team della cantante ha rivelato che Laura Pausini ha scelto di staccare completamente, arrivando persino a svuotare il telefono da applicazioni e piattaforme. Una scelta radicale, forse ... dilei.it

Laura Pausini si prende una pausa dai socialLaura Pausini ha annunciato oggi 9 dicembre 2025 di aver deciso di prendersi una pausa dai social. In una storia pubblicata su Instagram ha dichiarato: Nelle ultime settimane con l'arrivo di 'Ritorno ... it.blastingnews.com