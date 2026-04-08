Secondo fonti ufficiali, l'amministrazione statunitense sta valutando misure per influenzare i paesi membri della Nato in relazione alla loro partecipazione nei confronti di Israele e dell'Iran. Si parla di possibili sanzioni o restrizioni rivolte a coloro che, secondo gli Stati Uniti, non hanno fornito un adeguato supporto nelle questioni di politica estera legate a questa regione. La discussione riguarda in particolare le modalità di collaborazione e il livello di impegno dei partner europei.

L’amministrazione Trump sta studiando una strategia per penalizzare i partner della Nato che non hanno collaborato a sufficienza con Israele e gli Stati Uniti nello scontro contro l’Iran. Il piano prevede lo spostamento dei soldati americani dai territori giudicati poco utili alla causa militare verso nazioni che hanno mostrato un sostegno più deciso. Questa proposta è emersa proprio durante l’incontro alla Casa Bianca con Mark Rutte, segretario generale della Nato. L’ipotesi di ridistribuire le truppe rappresenta un’alternativa meno drastica rispetto all’idea, tornata a galla recentemente, di abbandonare completamente l’alleanza atlantica. Il peso delle scelte strategiche e i limiti legali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump ricatta la Nato: truppe USA solo ai fedeli di Israele

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