Secondo il quotidiano britannico Telegraph, il presidente degli Stati Uniti sta considerando il ritiro delle truppe americane dalla Germania. La notizia si basa su fonti anonime che riferiscono le discussioni in corso all’interno dell’amministrazione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di questa eventuale decisione. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità statunitensi o tedesche.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Secondo il quotidiano britannico Telegraph, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando il ritiro delle truppe americane dalla Germania. Fonti dell'amministrazione statunitense hanno riferito al Telegraph che "la frustrazione nei confronti degli europei è stata molto reale" aggiungendo che "qualsiasi Paese che non contribuisca con il 5 per cento al Pil non dovrebbe avere voce in capitolo sulle future spese della Nato". Secondo il New York Times, sarebbero 2.500 i marine arrivati in Medio Oriente il 27 marzo. La cifra esatta è stata riportata al giornale da un funzionario americano. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Il Telegraph: "Trump valuta il ritiro delle truppe dalla Germania"

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