Trump valuta un’azione militare contro l’Iran?

Donald Trump ha minacciato l’Iran di conseguenze “molto traumatiche” perché il governo di Teheran rifiuta di negoziare un nuovo accordo sul nucleare, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso dubbi sulla possibilità di trovare un’intesa. Recentemente, il presidente americano ha intensificato le minacce pubbliche, mostrando la volontà di intervenire militarmente se l’Iran non cambierà posizione.

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato l’Iran di conseguenze “molto traumatiche” se non avesse accettato un accordo sul programma nucleare, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso “un certo scetticismo” sulle possibilità di raggiungere un’intesa. “Dobbiamo raggiungere un accordo, altrimenti sarà molto traumatico, molto traumatico”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, aggiungendo di sperare che i negoziati con la Repubblica Islamica si concludano entro un mese. Secondo il New York Times, la Gerald Ford, attualmente dispiegata nei Caraibi, verrà inviata nel Golfo per unirsi alla Abraham Lincoln. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump valuta un’azione militare contro l’Iran? Trump pensa ad un'azione militare contro l'Iran: possibili attacchi aerei Donald Trump ha dato il via libera al suo team per preparare un’azione militare contro l’Iran. Iran in rivolta, Trump valuta le opzioni: cyberattacchi, sanzioni e possibile intervento militare L’Iran è al centro di proteste prolungate, spingendo gli Stati Uniti a valutare diverse risposte. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran Argomenti discussi: Trump: cambio di regime in Iran? Sarebbe la cosa migliore possibile; Trump invia una seconda portaerei in Medio Oriente; Stati Uniti: Trump invia una seconda portaerei in Medio Oriente | blue News; Trump lancia l'ordine: la più grande portaerei del mondo verso il Medio Oriente. Portaerei Usa Gerald Ford verso il Medio Oriente. Nyt: Trump valuta un'azione militare contro l'IranLa più grande portaerei del mondo ha ricevuto l'ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei piani mentre il presidente americano Donald Trump ... ilmattino.it Trump invia la più grande portaerei del mondo in Medio Oriente. La USS Gerald Ford, nuova minaccia per l’IranLo riportano i media Usa. La spostamento della Uss Gerald R. Ford, reso nota per la prima volta dal New York Times, porterà a due le portaerei nella regione mentre Trump aumenta la pressione sull'Iran ... msn.com I dazi su alluminio e acciaio hanno spinto in alto i prezzi di molti beni, così l’amministrazione di Donald Trump valuta un taglio in vista delle elezioni di novembre; una mossa che però penalizza #Prysmian, gruppo milanese ben radicato negli Stati Uniti x.com La più grande portaerei del mondo ha ricevuto l'ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei piani mentre il presidente americano Donald Trump valuta l'opportunità di intraprendere un'azione militare c facebook