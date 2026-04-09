Nel corso della visita alla Casa Bianca del segretario generale della NATO, è emersa una proposta da parte dell'ex presidente di ritirare le truppe dagli alleati dell'alleanza ritenuti poco collaborativi. La proposta, riportata dal Wall Street Journal, suggerisce un possibile ridimensionamento delle forze militari statunitensi in alcuni Paesi membri, evidenziando una posizione critica nei confronti di alcuni partner europei. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra gli Stati Uniti e alcuni alleati dell’alleanza.

L’amministrazione Trump sta valutando un piano per sanzionare alcuni Paesi della Nato che, a suo giudizio, si sono dimostrati poco collaborativi nei confronti degli Stati Uniti e di Israele durante la guerra contro l’Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, citando funzionari americani. La proposta è emersa nel giorno della visita alla Casa Bianca del segretario generale della Nato Mark Rutte, risultando quindi ben lontana dalle recenti minacce del tycoon di ritirare completamente gli Stati Uniti dall’alleanza, un’ipotesi riemersa anche nel corso della giornata. Tuttavia, per legge il ritiro dalla Nato non potrebbe compiersi senza l’approvazione del Congresso dove difficilmente Trump troverebbe una maggioranza disposta a sostenerlo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Wsj: Trump vuole ritirare truppe da Paesi Nato poco collaborativi

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L'amministrazione Trump sta valutando un piano per sanzionare alcuni Paesi della Nato che, a suo giudizio, si sono dimostrati poco collaborativi nei confronti degli Stati Uniti e di Israele durante la guerra contro l'Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, citando x.com