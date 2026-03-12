Trump torna a minacciare la Spagna | Potrei tagliare i rapporti commerciali 

L'ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente rivolto minacce alla Spagna, accusandola di non collaborare riguardo alla politica sulla guerra in Iran. In un discorso pubblico, ha affermato che potrebbe decidere di interrompere i rapporti commerciali con Madrid. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le due nazioni, legate alle posizioni sulla questione iraniana.

Donald Trump torna a minacciare la Spagna per la sua posizione sulla guerra in Iran. «Non sta collaborando affatto, potremmo tagliare i rapporti commerciali con loro. Gli spagnoli sono un grande popolo, la leadership non molto», ha detto parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. «Non capisco quello che stanno facendo. Sono stati pessimi con la Nato. Hanno la protezione ma non vogliono pagare la loro quota e fanno così da molti anni», ha aggiunto il presidente americano. Il premier spagnolo Pedro Sanchez si è da subito schierato contro l’intervento degli Stati Uniti in Iran, vietando agli Usa l’utilizzo delle basi situate in territorio iberico per attaccare teehran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

