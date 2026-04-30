Il presidente ha incontrato il sovrano e la consorte alla Casa Bianca dopo una visita di quattro giorni a Washington e New York. Durante l'incontro, sono stati scambiati saluti ufficiali, segnando la conclusione di un tour istituzionale che ha rafforzato i legami tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. La visita ha visto incontri tra le alte cariche di entrambi i paesi, con momenti di cortesia e ufficialità.

? Cosa sapere Trump saluta Carlo III e Camilla alla Casa Bianca dopo la visita di quattro giorni.. Il tour istituzionale tra Washington e New York consolida i legami storici tra USA e Regno Unito.. Il prato sud della Casa Bianca ospita la cerimonia di congedo di Carlo III e la regina Camilla dopo una visita ufficiale durata quattro giorni negli Stati Uniti, conclusasi con le dichiarazioni di Donald Trump che ha definito il sovrano il più grande monarca di tutti. Il saluto istituzionale tra i leader delle due nazioni si è svolto in un clima di reciproca stima, culminando con lo scambio di saluti formali e l’immancabile scatto fotografico ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump saluta Carlo III alla Casa Bianca: ‘Il più grande monarca

Trump Claims King Charles Backs His Stance On Iran's Nuclear Weapon

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