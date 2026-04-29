Una cena di Stato si è svolta alla Casa Bianca, con circa 130 persone invitate da un ex presidente. L'evento ha avuto come ospiti principali il re e la regina di un paese europeo, insieme a diverse personalità americane. Sono state scattate foto durante il banchetto, che ha visto la partecipazione di varie figure pubbliche. L'occasione ha riunito rappresentanti dei due paesi in un momento di incontro ufficiale.

Circa 130 ospiti hanno preso parte alla cena di Stato organizzata da Donald Trump alla Casa Bianca in onore di Re Carlo III e della regina Camilla. Il banchetto si è tenuto martedì sera al termine della seconda giornata della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti e dopo lo storico discorso tenuto dal sovrano al Congresso Usa. Il presidente americano era accompagnato dalla moglie Melania Trump. Tra i presenti, distribuiti su due lunghi tavoli decorati, oltre ai membri dell’amministrazione statunitense, c’erano anche leader del settore tecnologico come l’amministratore delegato uscente di Apple Tim Cook e il fondatore di Amazon Jeff Bezos, insieme a giudici conservatori della Corte Suprema e diversi giornalisti e conduttori di Fox News.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Re Carlo III e Trump alla cena di Stato: le foto del banchetto alla Casa Bianca

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