Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente sollecitato i Paesi della comunità internazionale a partecipare alle iniziative volte a riaprire lo stretto di Hormuz, dopo che la prima proposta aveva ricevuto una risposta negativa. Nel frattempo, Israele ha intercettato una flottiglia di navi in navigazione nella regione, senza ulteriori dettagli sugli esiti di questa operazione. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità coinvolte.

Il presidente Usa Donald Trump torna alla carica con la richiesta ai Paesi della comunità internazionale, male accolta nella sua prima versione, di contribuire allo sforzo della riapertura di Hormuz. Questa volta non si tratta di una coalizione militare, di una partnership diplomatica e militare sotto l'egida della "Maritime Freedom Construct". Uno sforzo congiunto del dipartimento di Stato e del Comando centrale che viene descritto come "complementare" a quello per mettere in sicurezza lo stretto per il transito delle navi civili, previsto per la fine della guerra e guidato da Londra e Parigi. Il dipartimento di Stato martedì ha inoltrato un cablogramma alle ambasciate americane per chiedere ai diplomatici di convincere i governi ad aderire all'iniziativa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump rilancia il progetto volenterosi, Israele intercetta la flottiglia

Trump, la richiesta a Israele di ridurre gli attacchi in Libano - 1mattina News 10/04/2026

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